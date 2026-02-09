Alperen Şengün’ün ikinci All-Star hikâyesi

Houston Rockets’ın bu sezonki hikâyesi, Alperen Şengün’ün etrafında dönüyor.

Alperen skor üreten, oyun kurucu gibi pas dağıtan hem de ribaundu ve savunma katkısını eksiltmeden bunları yapan çok kıymetli bir pivot.

2025-26 sezonunda şu ana kadar oynadığı 44 maçta 20.8 sayı, 9.4 ribaund, 6.3 asist ortalamalarına çıkan genç yıldız, Rockets’ı 32 galibiyet 19 mağlubiyet derecesine taşıyan anahtar isimlerden biri oldu.

All-Star süreci ise düz ilerlemedi. Ligin iki hafta önce açıkladığı kadrolarda Şengün’ün adının yer almaması, Houston cephesinde nasıl olmaz? tartışmasını büyüttü. Alperen bu kararın ardından sahaya odaklandı ve özellikle son iki üç maçta performansını artırdı.

TARİHİ YENİDEN YAZDI

Ve sonuçta NBA, Shai Gilgeous-Alexander’ın yerine Alperen Şengün’ü Dünya Kadrosu'na ekledi. Böylece milli pivot, üst üste ikinci kez All-Star seçildi.

Bu ikinci kez kısmı hikâyenin asıl ağırlığı. Çünkü Alperen geçen sezon ilk All-Star seçimini alarak Türkiye basketbolu adına Mehmet Okur'dan sonra tarihi bir sayfa açmıştı.

Bu yıl ise aynı rozeti, lig tarafından yerine gelen statüsünde olsa bile, tamamen sezon içine yayılmış performansının bir karşılığı olarak yeniden taktı.

NBA açıklamasında Alperen'in sadece ortalamaları değil, lig sıralaması da vurgulandı: Sayı krallğında üst sıralarda, ribaundda ilk 10'a yakın, asist tarafında ise uzunlar için elit sınıfta.

HOUSTON'DA ELİTLER ARASINDA

Houston yerel basını ise seçimi, Rockets ölçeğinde daha geniş bir fotoğrafa oturtuyor: Alperen Şengün’ün eklenmesiyle Rockets, bu sezon All-Star’da iki oyuncu çıkaran bir tabloya dönmüş durumda ve Şengün kulüp tarihinde birden fazla All-Star seçimi yaşayan isimler listesine girdi.

Kısacası bu, son anda gelen davet gibi görünse de aslında sezonun başından beri yazılan bir senaryonun final sahnesi: Alperen Şengün’ün topu tepede alıp oyunu yönettiği, boyalı alanda bitirdiği, ribaundla ikinci hücumu başlattığı ve Rockets’ı Batı’da üst sıralara taşıdığı bir sezon… Tartışmaların gürültüsü içinden All-Star’a çıkan bir hikâye...