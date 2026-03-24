Alperen Şengün’ün triple-double'ı, Houston Rockets’a yetmedi

NBA’de Houston Rockets, Chicago Bulls deplasmanında 132-124 mağlup olurken milli oyuncu Alperen Şengün’ün etkileyici performansı galibiyet için yeterli olmadı.

United Center’da oynanan karşılaşmada yaklaşık 38 dakika süre alan Şengün, 33 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle triple-double yaparak öne çıktı. Milli basketbolcu ayrıca 2 top çalma ve 2 blokluk katkı verdi.

Bu sonuçla Rockets sezonun 28. yenilgisini yaşarken, Kevin Durant’in 40 ve Amen Thompson’ın 23 sayısı da mağlubiyeti önleyemedi.

Ev sahibi Bulls’ta ise Collin Sexton 25, Matas Buzelis 23 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Yedi oyuncunun çift haneli skor ürettiği Chicago temsilcisi, iki maç aranın ardından kazanarak sezonun 29. galibiyetine ulaştı.

THUNDER ÇOK FORMDA

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder ise formunu sürdürdü. Philadelphia 76ers deplasmanından 123-103’lük galibiyetle dönen Thunder, üst üste 12. zaferini elde etti. Konuk ekipte Shai Gilgeous-Alexander 22, Jalen Williams ve Jaylin Williams 18’er sayıyla galibiyete katkı sağladı.

76ers’ta VJ Edgecombe’un 35 sayılık performansı öne çıkarken, milli oyuncu Adem Bona mücadeleye ilk 5’te başladı. Yaklaşık 26 dakika parkede kalan Bona, 3 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma ve 2 blokla oynadı.