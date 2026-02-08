Alperen triple-double yaptı Houston kazandı

NBA’de Houston Rockets, deplasmanda Oklahoma City Thunder’ı 112-106 mağlup etti. Paycom Center’da oynanan karşılaşmaya milli basketbolcu Alperen Şengün damga vurdu.

Alperen, 17 sayı, 12 ribaunt ve 11 asistle bu sezon ikinci, kariyerinde ise 10. kez triple-double yaparak galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Rockets’ta Tari Eason 26 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, Jabari Smith Jr. 22 sayı ve 10 ribauntla double-double yaptı. Kevin Durant ise 20 sayılık katkı verdi.

Thunder’da sakatlığı bulunan Shai Gilgeous-Alexander forma giyemezken, Cason Wallace 23, Isaiah Joe 21 sayıyla mücadele etti ancak bu performanslar mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

LAKERS SERİYİ SÜRDÜRDÜ

Los Angeles Lakers, sahasında Golden State Warriors’ı 105-99 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Lakers’ta sakatlıkları bulunan Luka Doncic ve DeAndre Ayton forma giymezken, LeBron James 20 sayı, 10 asist ve 7 ribauntla takımını sırtladı. Rui Hachimura 18, Austin Reaves 16, Marcus Smart ise 15 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Stephen Curry’den yoksun Warriors’ta Moses Moody 25 sayıyla öne çıktı. Gui Santos 15, Pat Spencer ve Brandin Podziemski 14’er sayıyla oynadı.