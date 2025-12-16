Alperen ve Jokic’ten triple–double şov

İSTANBUL, (DHA)- NBA’in iki yıldızı Alperen ve Jokic, Denver Nuggets – Houston Rockets maçında karşı karşıya geldi. Bu kez gülen taraf Jokic oldu.

NBA’de Houston Rockets formasıyla başarılı bir sezon başlangıcı yapan milli basketbolcu Alperen Şengün ile NBA Batı Konferansı takımlarından Denver Nuggets’ın Sırp yıldızı Nicola Jokic bu sabah Ball Arena’da karşı karşıya geldi. Son dönemlerde sık sık birbirleriyle kıyaslanan iki yıldızın 2025 Avrupa Şampiyonası’ndaki mücadelesi de spor dünyasında uzun süre konuşulmuş ve bu mücadelenin kazanan tarafı Alperen Şengün olmuştu.

Bu ikilinin 42’şer dakika süre aldığı son karşılaşmada ise, ev sahibi Denver Nuggets, Alperenli Houston Rockets’ı 128-125 yenmeyi başardı.

Alperen, maçın bitime 6.8 saniye kala beraberliği yakalama şansını yakaladı ancak geriye çekilerek yaptığı üç sayılık atış isabetli olmayınca Houston maçtan galip ayrıldı.

Bu, sonuçla Denver, üst üste beşinci galibiyetini alırken Nikola Jokic; 39 sayı, 15 ribaund, 10 asist ile triple-double yaptı.

Alperen ise, iyi oynadığı maçta; 33 sayı, 10 ribaund ve 10 asist ile triple-double yaparken, takım arkadaşı Kevin Durant 25 sayı attı.