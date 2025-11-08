Alperen yine parladı ama Rockets kaybetti

NBA’de Houston Rockets’ın deplasmanda San Antonio Spurs’e 121-110 mağlup olduğu karşılaşmada milli yıldız Alperen Şengün yine iyi bir performans ortaya koydu.

Frost Bank Center’daki mücadelede 35 dakika sahada kalan Alperen, 25 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle triple-double’a çok yaklaştı. Ancak bu performans galibiyet için yeterli olmadı. Rockets böylece 5 maçlık galibiyet serisini noktaladı. Kevin Durant 24, Reed Sheppard 16 ve Amen Thompson 14 sayıyla oynadı.

Ev sahibi Spurs’te Harrison Barnes 24 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Victor Wembanyama ve Julian Champagnie 22’şer sayıyla katkı verdi. Stephon Castle ise 14 sayı, 13 asistle “double-double” yaptı.

Bu sonuçla Rockets 8. maçında 3. kez kaybederken, Spurs sezonun 6. galibiyetine ulaştı.

ANTETOKOUNMPO’DAN 41 SAYILIK ŞOV

Gecenin bir diğer maçında Milwaukee Bucks, Fiserv Forum’da Chicago Bulls’u 126-110 mağlup etti. Antetokounmpo, 41 sayı, 15 ribaunt ve 9 asistle adeta tek başına fark yarattı. Bucks’ta Myles Turner 23, Ryan Rollins 20, Kyle Kuzma ise 11 sayı üretti.

Bulls cephesinde Josh Giddey 16 sayı, 14 asistle double-double yaparken çaylak Matas Buzelis 20 sayı ve 8 ribauntla oynadı ancak mağlubiyeti önleyemedi.