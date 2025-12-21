Alperenli Rockets, Jokic’in faul problemiyle dağılan Nuggets’ı devirdi

NBA'de Houston Rockets, Denver Nuggets'ı 115-101 mağlup etti.

Maça yüksek tempo ve dış atış isabetiyle girerken, Kevin Durant’ın bire bir üretimi ve Reed Sheppard’ın üçlükleri farkı açan ana faktör oldu. Maçta 19 üçlük atan Rockets sezonun en yüksek sayısını yakaladı.

Sheppard 28 sayıyla (9'da 6 üçlük) geceye damga vuran isimlerden biri oldu. Jabari Smith Jr. ise 22 sayı, 10 ribauntla pota altında dengeyi sağladı.

JOKIC'TEN 25 SAYI

Denver cephesinde Jokic 25 sayıya ulaştı ancak faul sıkıntısı yıldız pivotun parkede kaldığı süreyi sınırladı. Nuggets son bölümde geri dönüş denemesi yapsa da Houston, kritik anlarda isabet buldu ve savunma disiplinini kaybetmedi.

Maçın gergin anlarından biri dördüncü çeyrekte geldi: Denver koçu David Adelman, iki teknik faulle oyundan atıldı. Kalan bölümde takımın başında asistan koç Jared Dudley yer aldı.

Karşılaşmada Alperen Şengün 8 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle takıma katkı sağladı.

NBA'de günün öne çıkan sonuçları:

Orlando Magic-Utah Jazz: 128-127

Boston Celtics-Toronto Raptors: 112-96

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 98-93

Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks: 121-114