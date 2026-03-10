Alphaville Ankara'da konser verecek

Synth-pop’un efsanevi grubu Alphaville, 16 Ocak 2027’de ATO Congresium’da Ankara’daki müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Stagepass ve Ment Event organizasyonuyla gerçekleşecek bu özel konser, grubun uzun bir aradan sonra Ankara’da vereceği ilk konser olarak öne çıkıyor. Biletler, 16 Mart Pazartesi günü saat Biletinial üzerinden satışa çıkacak.

1980’lerin başında müzik dünyasına adım atan ve modern pop tarihinin en etkili gruplarından biri olarak anılan Alphaville, “Big in Japan” ile yakaladığı uluslararası başarıyı “Forever Young”, “Sounds Like a Melody” ve “Dance With Me” gibi klasikleşen şarkılarla taçlandırdı. Elektronik altyapıları akılda kalıcı melodilerle buluşturan özgün yaklaşımıyla grup, 80’ler pop estetiğine yön verdi; şarkıları ise film ve dizilerdeki kullanımları, yeniden yorumlanan versiyonları ve dijital platformlardaki güçlü varlığıyla her dönemde yeniden hayat buluyor.