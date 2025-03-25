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Alsancak'ta polis müdahalesi

İzmir Alsancak'ta gözaltı ve tutuklamaları protesto eden öğrencilere polis müdahalede bulunarak gözaltına aldı. Öğrenciler mücadeleye devam ediyor.

Güncel
  • 25.03.2025 00:07
  • Giriş: 25.03.2025 00:07
  • Güncelleme: 25.03.2025 00:16
Alsancak'ta polis müdahalesi
Birgün Ege

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde gözaltı ve tutuklamalara karşı protestolar devam ediyor.

Bir grup öğrenci, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden Lozan Meydanı'na doğru yürümek istedi. Çevik kuvvet ekipleri, öğrencilerinin yürüyüşüne engel oldu.

Koluk kuvveti, öğrencilere, TOMA'larla su ve biber gazı sıkarak gözaltı işlemi uygulandı.

10'dan fazla öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Öğrenciler direnişe devam ediyor.

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