Alt geçide sıkışan tır kazaya sebep oldu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde seyir halinde olan bir tır, alt geçide sıkışarak kazaya sebep oldu.

Tırın kasasında bulunan kalaslardan biri seyir halindeki aracın ön camına çarparak patlattı.

Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Akara istikametinde bulunan alt geçitte meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.N. idaresindeki 41 PE 731 plakalı tır, seyir halindeyken alt geçitte sıkıştı. Tırın yüksekliği fazla olması sebebiyle kasa büyük bir gürültüyle parçalandı. Kasanın içinde bulunan kalasın bir parçası seyir halinde olan S.Ş. idaresindeki 01 ANZ 196 plakalı kamyonun ön camını patlattı.

Olay sebebiyle kimse yara almazken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yolu tek şeritten verdi. Trafik kontrollü olarak tek şeritten verilirken yerde bulunan çiviler sebebiyle bir tankerin tekeri de patladı.

Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik eski haline döndü.