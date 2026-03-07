Alt liglerde Kemal Rüzgar etkisi

Kahramanmaraş İstiklalspor’un tecrübeli golcüsü Kemal Rüzgar, bu sezon gösterdiği performansla takımının şampiyonluk yarışındaki en önemli isimlerinden biri haline geldi.

Geçen sezon 2. Lig Beyaz Grup’ta Sarıyer formasıyla şampiyonluk yaşayan ve 19 golle grubunda gol kralı olan Kemal Rüzgar, sezon başında Kahramanmaraş temsilcisine transfer oldu.

30 yaşındaki santrfor, kırmızı-beyazlı formayla çıktığı 25 maçta 29 gol kaydederek takımının lider Bursaspor’un 3 puan gerisinde ikinci sırada yer almasına önemli katkı sağladı.

Bu performansıyla Türkiye’de profesyonel liglerde sezonun en golcü oyuncusu olan Kemal Rüzgar, Avrupa’daki profesyonel ligler dikkate alındığında ise Bayern Münih’in İngiliz golcüsü Harry Kane’in (30) ardından ikinci sırada yer aldı.

SON 10 MAÇTA 19 GOL

Kemal Rüzgar, sezonun ikinci yarısında attığı gollerle dikkat çekti.

Tecrübeli forvet, son 10 lig maçının 9’unda toplam 19 gol kaydetti. Bu süreçte Somaspor ağlarına 4 gol bırakan Kemal, Ankara Demirspor ve Adanaspor karşılaşmalarında hat-trick yaptı.

Golcü futbolcu ayrıca Menemen FK, Kırklarelispor ve Aliağa Futbol maçlarında ikişer, 1461 Trabzon, Isparta 32 ve Yeni Mersin İdmanyurdu karşılaşmalarında ise birer gol attı.

SON 4 SEZONDA 90 GOL

Kemal Rüzgar, 2. Lig’de son dört sezonda da yüksek gol ortalaması yakaladı.

Tecrübeli santrfor 2022-23 sezonunda Şanlıurfaspor formasıyla 20, 2023-24 sezonunda Menemen FK’da 22 ve 2024-25 sezonunda Sarıyer’de 19 gol kaydetti. Bu sezon attığı 29 golle birlikte son dört sezondaki toplam gol sayısını 90’a çıkardı.

Son üç sezonda grubunda gol kralı olan Kemal Rüzgar, bu sezon da bitime 8 hafta kala gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

“GOLLERİME DEVAM ETMEK İSTİYORUM”

Kemal Rüzgar, takımın başarısına odaklandığını belirterek gollerine devam etmek istediğini söyledi.

Tecrübeli futbolcu, sezonun son bölümüne girildiğini hatırlatarak, “Artık az maç kaldı ve her maçta 3 puan almaya çalışacağız. Kendi ligime ve takımıma odaklandım. Ligimizde gol krallığında önde gözüküyorum. Güzel bir sezon geçiriyorum ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ne kadar çok gol atarsam benim ve takımım için o kadar iyi.” ifadelerini kullandı.

BEKTAŞ: “KEMAL’İN KALİTESİ TARTIŞILMAZ”

Kahramanmaraş İstiklalspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise Kemal Rüzgar’ın performansından memnun olduklarını söyledi.

Kemal’in önemli bir gol sayısına ulaştığını belirten Bektaş şunları söyledi:

“Kemal’in kalitesi tartışılmaz. Gol attığında hep birlikte mutlu oluyoruz. 29 gole ulaşmış bir oyuncudan söz ediyoruz. Bu rakam dünya liglerinde bile dikkati çeken bir istatistik. Böyle bir performansı kendi takımımda görmek bizi ayrıca mutlu ediyor.”