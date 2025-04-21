Altamira Karma Resim Sergisi açılıyor

Ressam Mustafa Özel'in kurduğu Altamira Atölyesi'nin karma resim sergisi yarın açılacak.

İstanbul Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nde bulunan sergi alanında saat 17.00'de açılışı gerçekleştirilecek sergide 30 farklı sanatçının eserleri yer alacak.

Sergi 27 Nisan tarihine dek sanatseverler tarafından gezilebilecek.

Sergide Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Gülnihal Bülbül'ün de doğum yapmış kadın ve bebeğinin resmettiği iki resim çalışması da bulunuyor.