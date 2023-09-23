Altan Erkekli gençlerle buluşarak tecrübelerini paylaştı

Bolu’da "Oyunculuk ve Sinema Kampı" programına katılan duayen oyuncu Altan Erkekli, oyunculuk öğrencileriyle bir araya geldi. Yerel yönetimlere çağrıda bulunan Altan Erkekli, kültür merkezlerinin çok gerekli olduğunu ifade ederek "Kültür merkezi lüks değil, bir ihtiyaçtır" dedi.



22-24 Eylül tarihlerinde Bolu’da özel bir yapımcı şirketi tarafından "Oyunculuk ve Sinema Kampı" düzenlendi. Gerçekleştirilen kampta geleceğin oyuncu adayları doğayla iç içe atmosferde eğitim almaya başladı. Teorik ve pratik uygulamaların kolajlanarak aktarıldığı kampta eğlenceli etkinliklerle dersler veriliyor. Kampa katılan ünlü duayen oyuncu Altan Erkekli, oyuncu adaylarına bilgi ve birikimlerini aktararak "Her işin başı sevmek" olduğunu ifade etti.

Bir nebze olsun bilgi ve birikimini gelecek kuşaklara aktarmanın kendisine mutluluk verdiğini belirten Altan Erkekli, "Bugüne kadar öğrendiklerimi bir nebze olsun benden sonraki kuşaklara aktarabilirsem ne mutlu bana diye düşünerek Bolu’ya geldim. Gençlerin sanat, oyunculuk, tiyatro işene profesyonelce girmelerini çok istiyorum. Gençlerin yeterince sanatlarını aktarabilecekleri mekanların, oluşumların çoğalması gerekiyor. Yerel yönetimlerin park yapmak, suyu kontrol etmek gibi görevleri, zorunlulukları varsa kültür merkezlerini çoğaltmakta gerekmektedir. Kültür merkezi lüks değil, bir ihtiyaçtır. Bu durumu göz önüne alarak gençlerin kendi sanatlarını, benliklerini var edecekleri yerleri yerel yönetimlerden yapmalarını canı gönülden istiyorum. Özel kuruluşların destek vererek, sponsor olarak gençlerimizin sundukları eylemlere sanat eylemlerinin çoğalması adına katkı sağlamalarını, onları heveslendirmelerini istiyorum" diye konuştu.



Ailelerin şikayetçi olduğu konulardan birine de değinen Altan Erkekli, "Ailelerin çocukların elinde sürekli telefon olmasından şikayetçi. Çocuklar, bilgisayarın başından kalkmıyor. Neden bunu yapıyorlar? Çünkü kendilerini ifade edecekleri alanlarımız yok. Çocuk parklarından tutun da gençlerin kendilerini var edecekleri kültür merkezleri yok. Kültür merkezlerinin çoğalmasıyla çocukların fiziki yapılarını da koruyacağız. Eğile eğile kamburları çıkıyor. Telefona baka baka göz hastalıkları başlıyor. Onun için sağlam vücutta olan sağlam kafayı geliştirmek adına çocuklarımızın kendilerini var edecekleri alanlar olması gerekiyor" şeklinde konuştu.



Şehirlerde yeşil alanların betonlaşmaması için yerel yönetimlere çağrıda bulunan Erkekli, "Her yere büyük alışveriş merkezleri yaparsak ileride torunlarımızı götürecek bir yer bulamayacağız. Lütfen bunları düşünün. Çocukların hoplayacağı, zıplayacağı folklor oynayacakları, basketbol, voleybol, futbol oynayacakları yerler çok önemli. Gençler ülkenin ileride marka değeri olacak bireyler. Bu sebeple gençlerin bu gelişimini ne olur, düşünelim ve elimizden gelen bütün çabayı gösterelim” ifadelerini kullandı.



Programın son gününde ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, öğrencilerle bir araya gelecek.