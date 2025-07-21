Altan Öymen için Meclis'in ardından CHP Genel Merkezi'nde tören düzenlendi

CHP'nin eski genel başkanlarından gazeteci ve yazar Altan Öymen için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Meclis'teki törenin ardından CHP Genel Merkezi önünde saat 15:00'te tören başladı.

Akciğer enfeksiyonu nedeniyle bir süredir İstanbul Florence Nightingale hastanesinde tedavi gören Öymen, 19 Temmuz'da hayatını kaybetti.

İstanbul Florence Nightingale Hastanesinden yapılan açıklamada, Öymen'in yaklaşık 15 gün önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye yatışının yapıldığı aktarılarak "Akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14.38'de hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerine yer verilmişti.

Altan Öymen için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski CHP Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı.

Törende Altan Öymen'in öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Daha sonra Öymen'in ailesi ve CHP Genel Başkanı Özel, taziyeleri kabul etti.

Öymen cenazesi, CHP Genel Merkezi önünde saat 15:00'te düzenlenecek tören için TBMM'den uğurlandı. CHP Genel Başkanı Özel de cenaze nakil aracıyla Meclis'ten ayrıldı.

Genel Merkez'deki tören 15:00'te başladı.Tören saygı duruşunun ardından sinevizyon gösterimiyle devam etti.

ASLI ÖYMEN: CHP AİLESİNE TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM

Burada konuşan Aslı Öymen, "Babam konuşma yapacağı zamanlar mutlaka hazırlık yapardı. Bana da mutlaka yapmamı söylerdi, mutlaka yapardım tabi fakat bugün öyle olamadı maalesef. Ben her şeyden önce büyük aileye teşekkür etmek istiyorum. Büyük aile CHP ailesi, mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Konuşanların hepsi çok kıymetli onun üstüne ben bir şey ekleyemem" dedi.

İMAMOĞLU: ÜLKEMİZE ÇOK DEĞERLİ KATKILARI OLDU

Törende Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu: "Değerli katılımcılar, sizlere Silivri'den en sıcak selamlarımı gönderiyorum. Cumhuriyet Halk Parti'mizin eski genel başkanı Altan Öymen'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Altan Öymen ömrü boyunca demokrasinin ve cumhuriyet değerlerinin savunucusu oldu. Hayatının son günlerine kadar adalet ve özgürlük için mücadele etti. Onurlu duruşuyla tüm Türkiye'ye örnek oldu. Altan Öymen hem saygın bir basın mensubu hem de siyasetçi olarak çok büyük mücadeleler verdi. Basının susturulmaya çalışılmasına, sansüre, baskıya karşı direndi. Halkın haber alma özgürlüğü için mücadele etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevini partimizin çok zorlu süreçlerden geçtiği bir dönemde devraldı. Bu süreçte partimizi ayakta tuttu.

Milletvekilliği ve bakanlık görevlerinde ülkemize çok kıymetli hizmetlerde bulundu. Aramızdan ayrılırken arkasında çok değerli bir miras, hep saygıyla anılacak bir isim bıraktı. Allah herkese böyle şerefli, ilkeli bir hayat sürdürebilmeyi nasip etsin. Altan Öymen'in mücadeleci ruhu, nezaketi ve savunduğu değerler bizlere rehber olmaya devam edecektir. Altan Öymen Genel Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve partimize başsağlığı diliyorum."

Son sözü alan CHP lideri Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Zor bir günde, zor bir veda için buradayız. Bir baba, bir genel başkan uğurlanıyor. Nezaketin, centilmenliğin adeta ansiklopedisini uğurluyoruz. Kendisine ne zaman zor bir karar arifesinde akıl danışsam, o kadar beklenmedik bir özü avucumun içine koyuverirdi. Fırsat buldukça hep danışmaya çalıştım.Ben kendisini her aradığımda bir andan y6aşam enerjisi, başarma motivasyonu, partinin tarihine saygı ve otomatik olarak yehni bir yük hissettim.

Nezaketin, umudun, çalışkanlığın yanında inanılmaz bir disiplin, inanılmaz bir parti disiplini vardı. Ben 15 Mayıs 2025 günü kendisini aradım, parti üyeliğinin 75’inci yılını kutlamak üzere. ‘Aman efendim’ dedi, ‘Bunu size ne ara anlattım?’ dedi. Dedim ‘Değişim Yılları kitabında yazmışsınız, orada okudum ben.’ Büyük bir memnuniyet duydu. Sonra birlikte olduğumuz bir gün Sayın Karayalçın, Sayın Hikmet Çetin ile beraber, o günü anlattı. 14 Mayıs günü parti kaybediyor ve çok partili rejim başlıyor ama parti iktidardan düşüyor, muhalefete gidiyor. İsmet Paşa bunu hazmediyor ve bir başarı olarak görüyor. Ama genç Altan Öymen ‘Şimdi partiye sahip çıkma zamanı’ diyor ve gidiyor ertesi gün partiye kaydoluyor. Tam 75 yıldır partinin üyesi, tam 75 yıldır gazeteci, tam 75 yıldır tam bir nefer hangi görevde olursa olsun. Tüzük değiştireceğiz, Genel Başkanlarımızdan görüş almak benim görevim. Oturduk, İstanbul’da bir araya geldik. Yemek yiyeceğiz, bir yandan da tüzük konuşacağız. ‘Ne içersiniz?’ diye soruyorlar. Sağ olsun Genel Başkanlar dönüyorlar bana. Utanıyoruz ama yok, öldüm Allah ben söylemeden söylemezler. ‘Ben’ diyorum, ‘Balık çorbası.’ Diyor ki ‘Örgüt disiplini gereği hepimize balık çorbası.’ ‘Ben’ diyorum ki ‘Şu ana yemek’, ‘Örgüt disiplini bunu gerektirir.’ ‘Ne içeceğiz?’ Ona karar veriyoruz, ‘Örgüt disiplini gereği Genel Başkan ne içerse onu içeceğiz.’ Sonra iş tatlıya gelince ben dedim ki ‘Tatlı ile aram yok.’ Genel Başkanların da öyle. ‘Örgüt disiplini de bir yere kadar. Ne tatlı var evladım söyle bakalım?’ dedi.

"İKTİDAR PARTİSİ YAPACAĞIMIZA HUZURUNDA SÖZ VERİYORUM"

Bana en çok şunu sevdiğini söyledi. Bu kürsüyü söylerdi. Dedi ki, ‘31 Mart akşamı o kürsüye çıkıp da bir konuşma yaptınız ve dediniz ya, ‘Gençler bir seçim daha kalmaya karar verdiler’ diye. Ve sonra da sorulan bir soruya cevap verdiniz ya, partinin mevcut önceki Genel Başkanlarına Mevcut Genel Başkanın gösterebileceği en büyük vefa partisini birinci parti yapmaktır. 31 Mart akşamı onu yaşattınız ya, bana genel seçimlerde de vefanızı göstermenizi bekliyorum’ derdi. Biz Altan Öymen’e, Altan Abi’ye, Altan Baba’ya, canımız Genel Başkanımıza vefamızı, yapılacak ilk seçimlerde onun, bizim ve Atatürk’ün partisini birinci parti ve iktidar yaparak ödeyeceğiz. Buna huzurunda söz veriyorum ve yemin ediyorum"

Öymen'in cenazesi yarın (22 Temmuz) Teşvikiye Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.