Altan Öymen için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

CHP'nin eski genel başkanlarından gazeteci ve yazar Altan Öymen için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Akciğer enfeksiyonu nedeniyle bir süredir İstanbul Florence Nightingale hastanesinde tedavi gören Öymen, 19 Temmuz'da hayatını kaybetti.

İstanbul Florence Nightingale Hastanesinden yapılan açıklamada, Öymen'in yaklaşık 15 gün önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye yatışının yapıldığı aktarılarak "Akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14.38'de hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerine yer verilmişti.

Altan Öymen için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski CHP Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı.

Törende Altan Öymen'in öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Daha sonra Öymen'in ailesi ve CHP Genel Başkanı Özel, taziyeleri kabul etti.

Öymen cenazesi, CHP Genel Merkezi önünde saat 15:00'te düzenlenecek tören için TBMM'den uğurlandı. CHP Genel Başkanı Özel de cenaze nakil aracıyla Meclis'ten ayrıldı.

Öymen'in cenazesi yarın (22 Temmuz) Teşvikiye Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.