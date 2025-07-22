Altan Öymen son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’da, tedavi gödüğü hastanede 19 Temmuz’da çoklu organ yetmezliği nedeniyle 93 yaşında hayatını kaybeden CHP 5. Genel Başkanı, gazeteci, yazar ve ANKA Haber Ajansı’nın onursal kurucusu Altan Öymen için dün TBMM’de ve CHP Genel Merkezi’nde tören düzenlendi. Bugün de ikindi namazı sonrası Teşvikiye Camii’nde cenaze namazı kılındı. Namazı kıldıran imam, Altan Öymen’in eşi Aysel Öymen’in de cenaze namazını kıldırdığını belirterek aralarındaki sohbeti anlattı.

İKTİDARLA MUHALEFETİ BULUŞTURDU

Cenaze törenine Öymen ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki genel başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Valisi Davut Gül, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, iş insanı Aydın Doğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim, milletvekili, belediye başkanı, gazeteci dostları; siyasi parti, sendika, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

İMAMOĞLU ÇELENK GÖNDERDİ

Katılamayan birçok kurum veya kişi de camiye çelenk gönderdi. Çelenkler gönderenler arasında tutuklu belediye başkanları Mehmet Murat Çalık ile Rıza Akpolar da yer aldı. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun çelengi de cenazenin arkasına konuldu.

ÖZEL, CENAZE ARACINA BİNDİ

Kılınan cenaze namazının ardından Öymen, alkışlar ve karanfiller eşliğinde cenaze aracına bindirildi. Özgür Özel de imamla birlikte cenaze aracının ön koltuğuna oturdu. Özgür Özel mezarda da tabuta omuz verdi. Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına getirilen Öymen, dualar eşliğinde toprağa verildi. Mezara Özgür Özel, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin de toprak attı.