Altan Öymen’in cenaze programı belli oldu

Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in cenaze programı belli oldu.

Hastane önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan Altan Öymen’in kızı Aslı Öymen, "Bir virüse yenik düştük. Aslında küçücük bir virüse. Zatürre oldu. İşte hastaneye geldik ve o zatürreyle başa çıkamadık. O da başa çıkamadı" diye konuştu.

"GAZETECİLİK ONUN İÇİN EN ÖNEMLİ MESLEKTİ"

Aslı Öymen, şu ifadeleri kullandı:

"Babamı kaybettik. Bir buçuk ay önce babam ağır ve önemli bir akciğer ameliyatı geçirdi. Akciğer ameliyatı, yaşına rağmen çok çok iyi geçti. Her şey normale dönmüştü. 6 hafta boyunca bütün kontrolleri yapıldı. Yaş gününü kutladık güzel vakit geçirmeye başladık. Eskisi gibi her zamanki gibi memleket meseleleriyle, kendi kitaplarıyla yazılarıyla meşguldü. Hep birlikte dediğim gibi her şey güzel gidiyordu. Fakat bundan yaklaşık 15 gün önce babamın değerleri bozuldu. Bir virüse yenik düştük. Aslında küçücük bir virüse. Zatürre oldu. İşte hastaneye geldik ve o zatürreyle başa çıkamadık. O da başa çıkamadı. Bundan üç gün önce yoğun bakıma kaldırıldı. O ana kadar babam her gün gazetelerini okudu. Her zamanki gibi memleket meseleleri ile haşır neşir olmaya ve kafa yormaya devam etti. Hep zaten memleket meselelerini ve siyaseti konuşuruz. Aynı şekilde devam ettik. Üç gün önce maalesef bu virüse zatürreye yenik düştü babam ve biraz önce kaybettik. Çok çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun. Gazetecilik onun için en önemli meslekti. Haber almak, haber vermek, bunları paylaşmak.. Büyük gururla yaptığı şeydi. Ömür boyu devam etti gazeteciliğe. Cumhuriyet gazetesinde haftada bir yazı yazmaya devam etti. 93 yaşındaydı. Seve seve yaptığı kitap projeleri vardı. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın."

MECLİS'TE TÖREN DÜZENLENECEK

Aslı Öymen babasının cenaze programının da belli olduğunu söyleyerek "Pazartesi günü saat 13.00’te Ankara’da Meclis'te devlet töreni olacak. Sonra saat 15.00’te Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde bir tören olacak. Salı günü 13.00’te Teşvikiye Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Sonra da Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan aile mezarlığımızda annemin yanına defnedilecek" diye konuştu.