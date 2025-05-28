Altan Sancar'a soruşturma açıldı

Gazeteci Altan Sancar hakkında sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Avukat Yeşu Beğtaş, Sancar’a yönelik başlatılan soruşturmayı duyurdu. Beğtaş, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Müvekkilim Altan Sancar, bu paylaşımı sebebiyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ isnadıyla ifadeye çağrıldı" ifadelerine yer verdi.

Soruşturmaya konu olan paylaşım, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Sancar’ın yaptığı şu değerlendirmeydi:

"Ben bitmeyen devir, dönmeyen devran görmedim ve okumadım. Ama öyle, ama böyle. Mesele nerede durduğunuz olacak."