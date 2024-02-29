Altay, 1. Lig'de Ümraniyespor'a konuk olacak
Kaynak: AA
1. Lig 25. hafta açılış maçında Ümraniyespor ile Altay yarın İstanbul'da karşılaşacak.
Ümraniye Belediye Şehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Erdem Mertoğlu düdük çalacak.
Ligde geçen Bitexen Giresunspor'u yenerek puanını 15'e çıkaran Altay, 17. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, düşme hattının hemen üzerindeki Tuzlaspor'un 8 puan gerisinde yer alıyor.
Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Özgür Özkaya, yarın forma giyemeyecek.