Altay 1 puana 2 fire verdi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Söke 1970 ile 1-1 berabere kalan Altay, ilk 11'de görev yapan 2 önemli oyuncusunun cezalı duruma düşmesiyle 1 puana sevinemedi. Siyah-beyazlılarda santrfor Ünal Alihan Kavlak ve orta saha oyuncusu Ege Parmaksız, gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düştü. Altyapıdan yetişen iki genç oyuncu cumartesi günü iç sahada oynanacak Tire 2021 FK müsabakasında görev yapamayacak. Söke deplasmanında aldığı beraberlikle puanını 19'a çıkaran Altay, düşme hattının 2 puan üzerine çıkmayı başardı.

İzmir temsilcisinde orta saha oyuncusu Emre Tangeldi, Söke 1970 karşısında bu sezonki ikinci golünü kaydetti. Emre'nin serbest vuruştan yaptığı ortada top rüzgarın etkisi ve rakip kalecinin hatasıyla ağlarla buluştu. Altay'ın yediği golde de talihsizlik yaşandı. Kaleci Semih'in elinden kaçırdığı meşin yuvarlağı stoper Hikmet ters bir vuruşla kendi filelerine yolladı. Öte yandan siyah-beyazlılarda sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen stoper Sefa cezasını tamamlarken, hafif sakatlığı bulunan stoper Arif kadroda yer almadı.