Altay - 1461 Trabzon FK: 0-2

İZMİR, (DHA)

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Hakan Ergin, Enes Berk Güçlü, Mustafa Soner Yüce

ALTAY: Ulaş - Hikmet (Dk. 18 Salih), Efe, Özgür, Emre, Sefa, Yusuf, Ali (Dk. 64 Caner), Onur, Deniz Kadah (Dk. 77 Arda Gezer), Murat Uluç

1461 TRABZON: Burak - Erhan (Dk. 41 Metehan), Buğrahan, Hamza, Eslem (Dk. 67 Aygün), Mustafa, Ferhan (Dk. 88 Musa Caner), Sedat, Süleyman Güneş (Dk. 87 Muhammet Berkay), Enes (Dk. 88 Emirhan), Muhammed Emin

GOLLER: Dk. 27 ve Dk. 79 Süleyman Güneş (1461 Trabzon FK)

SARI KARTLAR: Efe, Özgür, Arda Gezer (Altay), Enes, Metehan, Sedat, Hamza (1461 Trabzon FK)

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulmaya çalışan Altay, Karaköprü Belediyespor deplasmanındaki galibiyetin ardından evinde 1461 Trabzon'a 2-0 yenilmekten kurtulamadı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekibin gollerini 27 ve 79'uncu dakikalarda Süleyman Güneş attı. Seri yakalama fırsatını tepen, iç sahada üst üste ikinci mağlubiyetini alan siyah-beyazlı ekip, bu skorla 18 puanla düşme potasında kaldı. Trabzon temsilcisi ise 30 puana ulaştı.