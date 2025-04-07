Altay'a umut veren sonuçlar geldi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 30'uncu haftayı Afyonspor'un ligden çekilmesi nedeniyle hükmen galibiyet alıp 3 puanla geçen düşme hattındaki Altay, kendisi gibi lige tutunma yarışı veren iki rakibinin mağlubiyetleriyle moral buldu. Grupta 21 puana ulaşarak 16'ncı sıraya yükselen siyah-beyazlılar, lider Sarıyer'e evinde 2-1 yenilerek 20 puanda kalan Karaköprü Belediyespor'u geride bıraktı.

Düşme hattının ve İzmir ekibinin bir basamak üstünde yer alan Kepezspor da deplasmanda Fethiyespor'a 1-0 mağlup olarak 28 puanda kalınca Altay'ın kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkı 10'dan 7'ye düştü. Bir maç eksiği bulunan Altay kalan periyotta 5, Kepezspor 4, Karaköprü ise 3 maça çıkacak. Karaköprü bu hafta Afyonspor maçını hükmen kazanmış sayılacak.