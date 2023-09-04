Altay ağır yaralı

İzmir derbisinde uzatmanın son dakikasında yediği golle Göztepe’ye 1-0 yenilerek üst üste 2’nci toplamda 3’üncü mağlubiyetini alan Altay büyük moral bozukluğu yaşadı.

Transfer yasağına ve eksiklere rağmen derbideki mücadelesiyle alkış toplayan siyah-beyazlılar, çok yaklaştığı puanı son anda elinden kaçırınca hüsrana uğradı.

Bütçesi katbekat üstü olan Göztepe karşısında başa baş oyun sergileyen Altay, taraftarı için özel anlam taşıyan derbiden ağır yaralı ayrıldı.

Ligde Şanlıurfaspor (D), Kocaelispor (D) ve Göztepe’ye kaybedip sadece Tuzlaspor’u dize getiren Altay’ın topladığı 3 puanı Ulusal Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle kaybetme tehlikesi bulunuyor.

Geçen hafta içi olağanüstü genel kurula giderek camiadan şirketleşme için yetki alan yönetim kurulu, kulübe kaynak yaratıp bu tehlikenin önüne geçmeyi ve devre arasında transfer yasağını kaldırmayı planlıyor.

Altay’ın eski yabancı oyuncularına FIFA’da kesinleşmiş 10 milyon Euro’nun üzerinde borcu bulunuyor. Altay bu borçları kapatarak transfer yasağını kaldırabilir.

Altay-Göztepe derbisi siyah-beyazlı takımın kaptanı İbrahim Öztürk ve Göztepe kaptanı Atınç Nukan’ın maçtan önce birbirlerine çiçek vermesiyle centilmence başladı.

Müsabakada zaman zaman iki takım oyuncuları arasında gerginlikler yaşanırken, Atınç’ın 90+7’nci dakikada attığı galibiyet golüyle ortalık karıştı.

Abartılı sevinç nedeniyle üst üste iki sarı kart görüp kırmızı kartla oyun dışı kalan Atınç, Altaylı Murat Uluç’un yedek kulübesinde kırmızı kart görmesinde pay sahibi oldu.

Göztepe kaptanı, geçen sezon ikinci yarıda yine Altay deplasmanında attığı benzer bir golle skoru 1-1’e getirmiş ve takımına puan kazandırmıştı.