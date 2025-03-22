Altay – Altınordu: 2-3

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Yunus Emre Çakar, Denizcan Şahin, Emirhan Durmaz

ALTAY: Ulaş – Yunus Efe, Kuban, Sefa, Özgür, İsa, Yusuf (Dk. 58 Caner), Emre, Ali (Dk. 46 Ege), Onur Efe (Dk. 90+4 Onur Yıldız), Murat Uluç (Dk. 82 Hikmet)

ALTINORDU: Serhat – Yusuf Şahin (Dk. 65 Yakal), Mete, Eren, Alper, Burak, Kaan (Dk. 85 Ege), Uğur (Dk. 65 Ali Barak), Bahattin (Dk. 75 Keni Var), Hüseyin, Koray (Dk. 65 Emre)

GOLLER: Dk. 10 Ali, Dk. 51 Yusuf (Altay), Dk. 27 ve Dk. 89 Hüseyin, Dk. 86 Eren (Altınordu)

SARI KARTLAR: Ege, Sefa (Altay), Koray (Altınordu)

2’nci Lig Beyaz Grup’ta 28’inci hafta mücadelesinde Altınordu, İzmir derbisinde konuk olduğu Altay’ı 2 kez geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 10’uncu dakikada Ali, 51’inci dakikada Yusuf atarken, konuk takımın gollerini 27 ve 89’uncu dakikada Hüseyin, 86’ncı dakikada Eren kaydetti. Bu sonuçla Altınordu 52 puana ulaşırken, Altay 18 puanda kaldı. Altaylı taraftarlar maç sonunda Teknik Direktör Gökhan Karaaslan’ı istifaya davet etti.

10’uncu dakikada Altay golü buldu. Ceza sahası dışından Ali’nin şutunda savunmaya çarpan top kaleci Serhat’ı kontrpiyede bıraktı, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

19’uncu dakikada Altınordu’nun sol kanattan gerçekleştirdiği atakta Alper ceza sahasına kesti, Hüseyin’in kafa şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.

27’nci dakikada konuk ekip skora denge getirdi. Sağdan Bahattin’in sert ortasında arka direkte Hüseyin plase bir vuruşla fileleri sarstı: 1-1.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

51’inci dakikada soldan ceza sahasına giren Altaylı Onur Efe’nin pasında altı pasın önünde Yusuf, kaleci Serhat’ı mağlup etti: 2-1.

86’ncı dakikada Altınordu’nun kazandığı serbest vuruşta Alper ceza sahasına ortaladı. İyi yükselen Eren kafayla topu ağlara yolladı: 2-2.

89’uncu dakikada Altınordu öne geçti. Sağ kanattan Alper’in kestiği topu Hüseyin kafayla filelere gönderdi: 2-3.

Altınordu sahadan 3-2’lik zaferle ayrıldı.