Altay - Ankara Keçiörengücü: 2-1
1’inci Lig’de ilk yarının son maçında Altay evinde Ankara Keçiörengücü’nü 2-1 mağlup etti. Konuk ekip 43’üncü dakikada Koray’ın golüyle öne geçerken, Altay 68’inci dakikada Paixao’nun penaltı golüyle skoru 1-1’e getirip, 73’üncü dakikada Deniz’le galibiyete uzandı. Bu sonuçla Altay 8 puana ulaşırken, Keçiörengücü 19 puanda kaldı.
4’üncü dakikada konuk ekipten Erkam Develi’nin ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.
32’nci dakikada sağdan Tolga’nın ortasında Deniz kafayı vurdu, kaleci Metin topu son anda kornere çeldi.
43’üncü dakikada Ankara Keçiörengücü öne geçti. Soldan Bardhi’nin yerden pasında Koray gelişine plase bir vuruşla ağları sarstı: 0-1.
İlk yarı Keçiörengücü’nün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
53’üncü dakikada sağdan Tolga’nın ortasında Ceyhun kafayı vurdu, kaleci Metin topu çıkarıp golü önledi.
68’inci dakikada Deniz hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Ali Yılmaz, VAR incelemişi sonrası penaltı kararı verdi. Paixao penaltı vuruşunu gole çevirerek skora denge getirdi: 1-1.
73’üncü dakikada Altay öne geçti. Soldan Paixao’nun ortasında Deniz bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.
Altay maçı 2-1 kazandı.