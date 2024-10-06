Altay, Batman'da dağıldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6'ncı hafta mücadelesinde deplasmanda Batman Petrolspor'a 5-0 mağlup olan Altay, aldığı farklı yenilgiyle tehlike sinyalleri verdi.

Geçen sezon küme düştüğü 1'inci Lig'de evinde Eyüpspor'a 7-1, Bandırmaspor'a 6-0 kaybederek 2 kez hezimete uğrayan siyah-beyazlılar, bu sezon Play-Off hedefiyle yola çıktığı 2'nci Lig'de alt sıralardan kurtulamadı.

Oynadığı 6 maçta sadece 1 galibiyet alan İzmir temsilcisi sahadan 2 kez beraberlik, 3 kez de mağlubiyetle ayrıldı. Altay bu periyotta 5 gol atıp, kalesinde 12 gol görerek sınıfta kaldı.

Batman Petrolspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda üst üste yediği gollerle sahadan boynu bükük ayrıldı.

Altay'ın 31 yaşındaki teknik direktörü Gökhan Karaaslan, geçen haftaki cezasını tamamladıktan sonra Batman Petrolspor karşısında takımının başındaki yerini aldı. Genç teknik adam geçen hafta Fethiyespor karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Ali, Enes ve Murat Uluç'u yedek soyunduran Gökhan Karaaslan ilk 11'de Yusuf, Onur Yıldız ve Arda'ya görev verdi.