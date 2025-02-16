Altay – Batman Petrol Spor: 0-1
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)
STAT: Alsancak Mustafa Denizli
HAKEMLER: Sabit Selvi, Eren Hadak, Ardahan Işık
ALTAY: Ulaş – Yunus Efe, Kuban, Sefa, Özgür, Murat Berkan (Dk. 59 Caner), Ali (Dk. 59 Murat Uluç), Emre (Dk. 82 Toygar), Yusuf, Onur Efe, Deniz Kadah
BATMAN PETROL SPOR: Ferhat – Semih, Ahmet, Yalçın, Samet, Emir, İshak, Kubilay (Dk. 83 Tunahan), Omar İmeri (Dk. 76 Melih), Mert (Dk. 90 Bünyamin), Atabey (Dk. 76 İlker)
GOL: Dk. 33 Mert (Batman Petrol)
SARI KARTLAR: Kuban (Altay), Emir (Batman Petrol)
2’nci Lig Beyaz Grup’ta 23’üncü hafta mücadelesinde lige tutunma yarışı veren Altay evinde zirve hedefindeki Batman Petrolspor’a 1-0 yenildi. Maçın tek golünü konuk ekip adına 33’üncü dakikada Mert Çapar kaydetti. Bu sonuçla düşme hattındaki Altay 15 puanda kalırken, zirve takipçisi Batman Petrol Spor ise 52 puana ulaştı.
10’uncu dakikada konuk ekip atağında sağdan Semih’in ortasında arka direkte Mert gelişine vurdu, top üstten dışarı gitti.
30’uncu dakikada Batman Petrol Spor’da müsait pozisyonda topla buluşan Atabey’in ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
33’üncü dakikada Batman ekibi golü buldu. Kornerden gelen topla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Mert, yerden bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı: 0-1.
İlk yarı Batman Petrol Spor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
69’uncu dakikada Batman ekibinden Kubilay’ın ceza sahasından şutunda yan direkten dönen topu İmeri tamamladı, kaleci Ulaş gole izin vermedi.
71’inci dakikada Altay’ın sağdan kazandığı kornerde Özgür kesti, arka direkte Kuban’ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
85’inci dakikada Altay gole yaklaştı. Özgür’ün kullandığı serbest vuruşta Yunus Efe’nin dokunduğu top üst direkten döndü.
90+2’nci dakikada Batman Petrol Spor’dan Bünyamin altı pastan topu üstten auta yolladı.
Batman Petrol Spor müsabakayı 1-0 kazandı.