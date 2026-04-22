Altay Bayındır için Fenerbahçe iddiası

Altay Bayındır’ın Manchester United’daki geleceğiyle ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Milli kalecinin, sezon sonunda takımdan ayrılabileceği ve Türkiye’ye dönebileceği öne sürüldü.

Altay Bayındır ile Ankaragücü’nde birlikte çalışan teknik direktör Mustafa Kaplan, Lig Radyo’da yaptığı açıklamalarda oyuncunun kariyerine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kaplan, genç yaşta Altay’a şans verdiğini hatırlatarak, oyuncunun gelişim sürecinde önemli bir adım attığını söyledi.

FENERBAHÇE'NİN DE TEMASI VAR

Deneyimli teknik adam, “Altay’ı Ankaragücü’nde çok genç yaşta oynattım. Galatasaray maçında forma verdiğimde eleştiriler oldu ama arkasında durduk. Bugün Manchester United’da oynuyor” dedi.

Transfer ihtimaline de değinen Kaplan, Beşiktaş’ın milli kaleciyle ilgilendiğini, Fenerbahçe’nin de eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmayı değerlendirdiğini öne sürdü.

Kaplan ayrıca, Manchester City’de kaleci değişikliği yaşanması halinde Altay’ın farklı bir senaryoda da gündeme gelebileceğini ifade etti.

6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon İngiliz ekibinde sınırlı süre bulan Altay Bayındır, 6 resmi maçta forma giydi. 28 yaşındaki kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona ererken, kontratında bir yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor.

Altay Bayındır’ın kariyerine hangi takımda devam edeceği, sezon sonunda netlik kazanacak.