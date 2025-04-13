Altay Bayındır, Premier Lig'de ilk kez forma giydi

Altay Bayındır, Premier Lig'de ilk kez forma giydi

Newcastle United - Manchester United: 4-1

Efe ALDEMİR / İSTANBUL, (DHA)- MİLLİ kaleci Altay Bayındır’ın formasını giydiği Manchester United, Premier Lig’in 32’nci haftasında deplasmanda Newcastle United’a 4-1 mağlup oldu.

Premier Lig’in 32’nci haftasında Altay Bayındır’ın formasını giydiği Manchester United deplasmanda Newcastle United’ın konuğu oldu. Milli kaleci Altay Bayındır’ın Manchester formasıyla ligde ilk kez görev aldığı karşılaşmada ev sahibi ekip rakibini 4-1 mağlup etti. Newcastle'a galibiyeti golleri 24'üncü dakikada Tonali, 49 ve 64'üncü dakikada Barnes ve 77’nci dakikada Guimaraes kaydetti. Konuk ekip Manchester United'ın tek golünü ise 37'nci dakikada Arjantinli oyuncu Garnacho attı. Ev sahibi ekip puanını 56'ya çıkarırken, Manchester ekibi ise 38 puanda kaldı.