Altay bebeğin ölümünde "kimyasal silah" suçlaması: 2 kişi hakkında müebbet hapis istemi

İzmir'de, böcek ilaçlaması yapılan apartmanda 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybetmesi, 5 kişinin zehirlenmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, 2 şüpheli hakkında "kimyasal silah kullanarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybetmesi ve 5 kişinin zehirlenmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından toplanan deliller, ifadeler, bilirkişi ve adli tıp ihtisas kurulu raporlarının da yer aldığı 12 sayfalık iddianame hazırlandı.

"HERHANGİ BİR BİLGİLENDİRME YAPILMADI"

İddianamede, apartmanın 4. katında yaşayan daire sakinlerinin ilaçlama için ilgili firmayla 13 bin lira karşılığında anlaştığı belirtildi.

İlaçlamanın ardından apartmanda yaşayan 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de zehirlendiği aktarılan iddianamede, vefat eden bebeğin babası Recep Kınalı'nın müşteki olarak ifadesine yer verildi.

İkametin ilaçlanacağı, ilacın alt ve üst katlara etkisinin olabileceği hakkında bilgilendirme yapılmadığını savunan Kınalı, ifadesinde şunları belirtti:

"İlaçlama ani yapılan bir işlem oldu. Ağabeyim camları kapatmak için gittiğinde ilaçlama işlemi yapılmıştı. İlaçlama yapan şahıslar ağabeyime 48 saatten önce eve gelinmemesini söylemişler. Bunun dışında tarafımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmadı."

BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYADA

Zehirlenen Gizem Umay Pala da ilaçlamayla ilgili kendisine önceden bilgi verilmediğini, yaşadığı dairenin havalandırma boşluğunun kapatılmadığını ileri sürdü.

Diğer apartman sakini Murat Çelikörs de apartmana ilaçlamayla alakalı herhangi bir uyarı levhası asılmadığını, kendilerine de bilgilendirme yapılmadığını belirtti.

İddianamede, bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapora da yer verildi.

İlaçlama yapılan daire ve binada sistematik bir çalışma yapıldığı aktarılan raporda, şunlar kaydedildi:

"İlaçlama adımlarına uyulmamış, tüm bina sakinleriyle toplantı düzenlenerek yapılacak işin ciddiyeti ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında yeterli bilgi verilmemiştir. Ayrıca insanlar tam olarak binadan çıkarılmadan, gaz sızıntısını önleyecek gerekli izolasyon sağlanmadan ve diğer dairelerde gerekli önlemler alınmadan ilaçlama yapılmıştır. Binadaki sakinlerinden bazıları, hem ilaçlama günü hem de ilaçlamanın ertesi gününde zehirli gaz ölçüm ve kontrolleri yapılmaksızın apartmanda yaşamlarını sürdürmüş, bir kısmı da bekleme süresi dolmadan evlerine dönmüştür."

İddianamede, olayın meydana gelmesinde, binada, insan yaşam alanında kullanılmaması gereken türden ilaç kullanılması, apartman sakinlerine uyarı yapılmaması, izolasyon tedbirlerinin alınmaması, ilaçlamadan sonra gaz ölçümleri yapılmaması nedeniyle firma sahibi B.Ö'nün ana sorumlu olduğu vurgulandı.

B.Ö'ye yardım eden E.G'nin de ilaçlama işlemlerinde dikkatsiz ve tedbirsiz davranışıyla olayın meydana gelmesinde etken olduğu kaydedildi.

İddianamede, ayrıca ilaçlamayı yaptıranların olayın meydana gelmesinde bir etkisinin bulunmadığına işaret edildi.

Savcı, tutuklu bulunan şüpheliler B.Ö. ile E.G. hakkında, "kimyasal silah kullanarak kasten öldürme" suçundan müebbet, 5 kişinin zehirlenmesine karşın ise "silahla kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Hazırlanan iddianame, ilgili ağır ceza mahkemesine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda 11 Kasım 2024'te, böcek ilaçlamasından 3 gün sonra 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 5 kişi tedavileri sonrası taburcu edilirken bina da boşaltılmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden ilaçlama firmasında çalışan ve ilaçlamayı yapan firmanın sahibi 47 yaşındaki B.Ö. ve ona yardım eden 44 yaşındaki E.G. tutuklanmıştı. Şüpheliler, daha sonra adli kontrol kararıyla salıverilmişti.

Adalet Bakanlığı 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu, Altay bebeğin kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu hayatını kaybettiği yönünde mütalaa vermişti. 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu da bebeğin ölümünün binadaki böcekler için uygulanan ilaca bağlı zehirlenmeyle meydana geldiği yönünde görüş bildirmişti.

Şüpheliler B.Ö. ve E.G, ihtisas kurullarından gelen raporlarının ardından yeniden tutuklanmıştı.