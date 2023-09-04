Altay, bu sezon evinde ilk kez yenildi

Altay, İzmir derbisinde Göztepe’ye 1-0 mağlup olarak bu sezonki ilk iç saha yenilgisini aldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, 4. hafta mücadelesinde Göztepe ile Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, mücadelenin bitimine saniyeler kala Atınç Nukan’ın kafa golüyle Göztepe mücadeleyi 1-0 kazandı. Bu sonuçla birlikte Altay, bu sezon evindeki ilk yenilgisini tattı.

Öte yandan siyah-beyazlılar, bu sezon evinde oynadıkları ilk iç saha maçında Tuzlaspor’u 1-0 mağlup etmişti.



Altay, bu sezon ilk kez gol atamadı

Altay, Trendyol 1. Lig’de 4. hafta geride kalırken ilk kez gol atamadığı bir haftayı geride bıraktı. Siyah-beyazlılar, bu sezon çıktığı maçlarda Şanlıurfaspor (1), Tuzlaspor (1), Kocaelispor (2) maçlarında rakip fileleri havalandırmayı başarırken sadece dün oynanan İzmir derbisinde gol üretemedi.

Böylece Altay, Milli maç arasına suskun bir giriş yaptı. Öte yandan teknik direktör Tuna Üzümcü ve yardımcılarının, gol yollarındaki etkinliği tekrar artırmak için Milli maç arasını değerlendirecekleri öğrenildi.