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Altay cezasını 16 Nisan'da çekecek

Ajans Haberleri
  • 05.04.2025 12:17
  • Giriş: 05.04.2025 12:17
  • Güncelleme: 05.04.2025 12:17
Kaynak: DHA
Altay cezasını 16 Nisan'da çekecek

İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altay, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından aldığı seyircisiz oynama cezasını 16 Nisan'da İzmir'de İskenderunspor'la yapılacak erteleme maçında çekecek. Siyah-beyazlıların evinde 3-2 kaybettiği Altınordu derbisinde taraftarların 5'inci kez neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kendi sahasında 1 maç seyircisiz oynama cezası alan Altay, 16 Nisan Çarşamba günü oynanacak İskenderun müsabakasında 12'nci adamdan mahrum kalacak. Ligde önümüzdeki hafta İnegölspor'a konuk olacak İzmir temsilcisi bu karşılaşmanın hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor.

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