Altay çıkış yolu bulamıyor

1'inci Lig'de bu sezonki 4'üncü teknik direktörü Yusuf Şimşek'le çıktığı ilk maçında evinde Boluspor'a 1-0 mağlup olan Altay, kötü gidişi bir türlü engelleyemiyor. Mali kriterler nedeniyle kulüp lisansı alamayan ve 3 puanı silindikten sonra 2 puanla son sıraya demir atan siyah-beyazlılar, Boluspor yenilgisiyle üst üste 8'inci mağlubiyetini aldı. Son 3 maçında gol atamayan İzmir temsilcisi, son 9 karşılaşmada sadece 2 kez rakip fileleri sarsabildi. Kümede kalma barajının 12 puan gerisinde yer alan Altay, ilk yarının son 2 maçında Adanaspor (D) ve Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Takımla 2 gün antrenman yapabildiklerini dile getiren Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek mücadeleyi bırakmayacaklarını belirterek, "Son dakikaya kadar matematiksel olarak rahatlayıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. Ben takımın oyunundan, mücadelesinden memnunum. Neredeyse pozisyon vermedik, pozisyonlarımız var atamadık. Karşımızda yabancı oyuncuları fazla olan maddi olarak daha rahat bir takım vardı. Buna rağmen iyi mücadele ettik, iyi oynadık. İlerleyen haftalarda daha iyi işler yapacağız. Sonuna kadar savaşacağız. Altay çok büyük bir kulüp, büyük bir camia. Bu armayı hak ettiği yerde bırakmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

EN UZUN MAĞLUBİYET SERİSİNİ TEKRARLADI

Altay tarihinin en uzun yenilgi serisini tekrar etti. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'den düştüğü 2021-22 sezonunda da üst üste 8 mağlubiyet almıştı. İzmir temsilcisi Süper Lig'e veda ettiği önceki sezon 16 hafta galip gelememişti. Bu sezon yine 8 maç art arda kaybeden Altay'ın galibiyet özlemi 13 haftaya yükseldi.