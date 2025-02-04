Altay'da 3 genç ilk kez oynadı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde aldığı 2-1'lik Sincan Belediyesi Ankaraspor galibiyetinin ardından deplasmanda Kastamonuspor'a 4-0 yenilen Altay'da altyapıdan yetişen 3 futbolcu geçen hafta ilk kez ligde forma giyme heyecanı yaşadı. Müsabakanın 72'nci dakikasında oyuna giren 18 yaşındaki ön libero Özay Hepgüler, ilk profesyonel maçına çıktı. Daha önce kupada 1 kez şans bulan aynı yaştaki stoper Mert Yıldırım, 90'ıncı dakikada oyuna girerek ilk kez ligde forma terletti.

İzmir ekibinde 19 yaşındaki sol bek İbrahim Kıravi de yine 90'da oyuna alınarak ilk profesyonel deneyimini yaşadı. Transfer yasağı bulunan Altay'da geçen hafta ilk 11'de altyapı patentli 8 futbolcu yer alırken, yedek kulübesinde altyapıdan 7 genç yer aldı. Oyuna giren 5 oyuncuyla birlikte altyapıdan toplam 13 oyuncu süre buldu. Ligde cumartesi günü evinde oynayacağı Beykoz Anadolu Spor maçına odaklanan Altay'da sarı kart cezalısı Salih ile tedavileri süren Mehmet Nur ile İsa Toygar forma giyemeyecek.

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