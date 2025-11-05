Giriş / Abone Ol
  • 05.11.2025 12:06
  • Giriş: 05.11.2025 12:06
  • Güncelleme: 05.11.2025 12:06
Kaynak: DHA
Altay'da 3 kaleci görev yaptı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altay'da kadroda yer alan 3 kaleci de forma şansı buldu. Siyah-beyazlılar, sezona tecrübeli file bekçisi Ozan Evrim Özenç'le başladı. Lig başlamadan önce kupada oynanan Bursa Yıldırımspor randevusunun 19'uncu dakikasında sakatlanan 32 yaşındaki kaleci, tedavi sürecinde ligdeki ilk 8 maçı kaçırdı.

Bu periyotta oynanan Uşakspor (D), Ayvalıkgücü Bld, Denizli İdmanyurdu (D), Eskişehirspor, Bornova 1877 (D) ve Söke 1970 randevularında siyah-beyazlı takımın kalesini Ulaş (20) korudu. Daha sonra Tire 2021 (D) ve Karşıyaka müsabakalarında eldivenleri Semih (19) devraldı. Son olarak Kütahyaspor deplasmanında iyileşen kaleci Ozan ligdeki ilk maçına çıktı.

