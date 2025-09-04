Altay'da 5 genç kadrodan elendi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da yeni sezon hazırlıklarında yer alan altyapı patentli 5 futbolcu, teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun raporuyla A takım kadrosundan çıkarıldı. Siyah-beyazlılarda orta saha oyuncusu Sani Gerçek (19), sol bek İbrahim Kıravi (20), orta saha Kadir Can Güre (18), orta saha Davut Yusuf Özçelik (18) ve sağ bek Anıl Serhan Öztürk (20) teknik ekibin gözüne giremedi.

Geçen sezon Nazillispor'a kiralanan Davut'un aynı grupta yer alan Alanya 1221 ile anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi. Geçen sezon U19 takımında 12 gol kaydeden Sani'nin de yeniden altyapıya dönmek istemediği ve amatör lisansla oynadığı Altay'a veda edebileceği iddia edildi. Yaş gereği altyapıda oynayamayacak olan İbrahim ve Anıl'ın da yuvadan uçması bekleniyor. İzmir ekibinde daha önce Süper Lig kulüplerinin radarındaki Osman Utkan Gülalan da altyapıya geri dönmüştü.

