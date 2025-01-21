Altay'da 6 oyuncu sınırda

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda 24Erzincanspor'a 3-1 yenilerek üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan düşme hattındaki Altay'da pazar günü İzmir'de oynanacak kritik Sincan Belediyesi Ankaraspor maçı öncesi 6 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlılarda santrforlar Murat Uluç ve Deniz, sol bek Salih, stoper Yunus Efe ve Sefa ile ön libero Murat Berkan Ankaraspor maçında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Transfer yasağı bulunan Altay sezonun ilk yarısında ön libero Ceyhun'un çapraz bağ sakatlığı yaşayıp sezonu kapatması, kanat oyuncusu Erdem'in kadro dışı kalması ve son olarak orta saha oyuncusu Enes'in sözleşmesini tek taraflı feshedip takımdan ayrılmasıyla kadrosunda önemli oranda güç kaybı yaşadı. Öte yandan siyah-beyazlılarda takımdan ayrılma tehlikesi bulunan futbolculara camianın yarattığı kaynakla ödeme yapıldığı, personele de 1'er maaş ödendiği öğrenildi.