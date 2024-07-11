Altay'da Ali'ye af çıktı
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezon kadro dışı kalan orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu'nun 20 Temmuz'da başlayacak yeni sezon çalışmalarında yer alacağı öğrenildi.
Kaynak: DHA
Teknik direktör Cüneyt Biçer'in kararıyla geçen sezon son haftalarda kadro dışı bırakılan genç futbolcunun ismi 3'üncü Lig temsilcisi Aliağa Futbol ile anılıyordu.
Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlılarda teknik direktörlük görevine Gökhan Karaaslan'ın getirilmesinin ardından Ali'nin takımda kalmasına karar verildi. Geçen sezon 1'inci Lig'de 16 karşılaşmada görev yapan 23 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Öte yandan şirketleşme komisyonunun yatırımcı grubu ile yapması planlanan görüşme önümüzdeki haftaya ertelendi.