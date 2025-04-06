Altay'da genç golcüler kulübeden çıkamadı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Beyaz Grup'ta haftalardır düşme hattında yer alan Altay'da altyapıdan yetişen genç santrforlar bu sezon formayı bir türlü kapamadı. Siyah-beyazlılar bu sezon 28 karşılaşmaya çıkarken 19 yaşındaki forvet Ünal Alihan Kavlak ile 18 yaşındaki forvet Mehmet Onur Yıldız yedek kulübesini mesken tuttu. Ünal, oynadığı 10 maçta sadece 1 kez ilk 11'de şans bulurken toplam 184 dakika süre aldı. Onur ise 12 karşılaşmada 3 defa 11'de yer alıp 331 dakika sahada kaldı. İki genç krampon da gol atma başarısı gösteremedi. İzmir temsilcisinde genç oyuncuların yerine 43 yaşındaki golcü Murat Uluç ile 39 yaşındaki Deniz Kadah ilk 11'in vazgeçilmezleri oldu.