Altay'da genel kurul zamanı

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'da yönetim kurulu yarın camiadan şirketleşme yetkisi almak için olağanüstü genel kurula gidecek.

İzmir Atatürk Stadı'nda yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Konferans Salonu'nda yapılacak kongre saat 18.00'de başlayacak. Genel kurulda tüzük tadili de yapılacak. Kulüp üyeleri kongrede şirketleşmeye yetki verirse, siyah-beyazlıların futbol şubesi dernek statüsünden çıkıp, Altay Sportif Faaliyetler Anonim Şirketi adını alacak.

Yüksek Divan Kurulu'nun hazırladığı şirket ana sözleşmesi taslağına göre şirketin yüzde 51 hissesi kulüpte olacak. Yüzde 49 hisse yatırımcılara açılacak. Logo olarak Altay logosu kullanılacak. Şirketin kurucu ortağı Altay Spor Kulübü olacak. Borsaya arz edilmeyecek şirketin yönetimindeki 9 kişiden 6'sı kulüp yönetiminden olacak. Kulüp başkanı şirketin de başkanı olacak.

Altay şirketleşme ile maddi kaynak yaratıp, devre arasında transfer yasağını kaldırmayı planlıyor.



