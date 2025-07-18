Altay'da Heyal ikinci kez çekildi

İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da şirketleşme çalışmaları kapsamında hayata geçirilen Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları A.Ş'nin hisselerini devralan yatırımcı Vahdettin Heyal bir kez daha görevden çekildiğini duyurarak şaşkınlık yarattı. Daha önce sözlü olarak geri planda kalacağını açıklayan Heyal, şirketin hisselerini devraldıktan sonra yine geri adım attı. Vahdettin Heyal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Altay kulübü için yaklaşık 10 aydır verdiğim mücadelemin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bu yola Büyük Altay'ı borç yükünden kurtarıp, kurumsal ve güçlü ekonomisiyle küresel bir oyuncu haline getirmek için çıktım. Ancak, 'Küçük olsun, bizim olsun' zihniyetiyle yola ateşten dikenli teller attılar. Yaklaşık 10 aydır duymadığım hakaret kalmadı" dedi.

Tüm mücadelesinin Altay ve Altay’ın geleceği için olduğunu dile getiren Vahdettin Heyal, "En son geçen ay çekildiğimde şirket devrini kabul edip süreci hızlandırmak için harekete geçildi. Sağ olsun Sayın Mahmut Özgener'in desteğiyle sürekli engellenilen şirket devri süreci dün noktalandı. Ancak futbolun profesyonel yarışmacı haklarının devredilmesi için genel kurula gidilmesi maddesini kabul etmedim. Genel kurulun onayından geçmeme riski bulunduğundan yüksek miktarda harcama yapmam mümkün değil. Genel kurul sürecine kadar kulübün hukuki olarak herhangi bir problemle karşı karşıya kalmaması adına ve buna ben sebep olmamak için 10 ay önce çıktığım bu zorlu mücadeleden artık çekiliyorum. Üzerime devredilen şirketin hisselerini istedikleri zaman istedikleri kişi ya da kişilere devretmeye hazırım. Tüm kavgam Altay ve Altay'ın geleceği içindi” ifadelerini kullandı.