Altay'da Heyal tamam, yönetim devam

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig'e büyük bir borç yüküyle düşen ve transfer yasağı devam eden Altay'da şirketleşme çalışmalarına hız verilirken, yatırımcı olarak kulübe talip olan ve yönetimi dışarıdan destekleyen iş insanı Vahdettin Heyal sosyal medyada aldığı tepkiler sonrası geri adım attı. Başkan Yüksel Gürüz ve yönetimin kendisi üzerinden yıpratılmaya çalışıldığını dile getiren Heyal, "Altay'ın kurtuluşu için mücadele etmek için çıktığım bu yolda beni bir türlü sevemediniz. Zaten sevmenizi beklemiyordum ama saygısızlık yapmanıza da kimse izin vermedi. Prof. Dr. Yüksel Gürüz hocama hakaretler edilmesine göz yummak bana göre değil. Bu kulübün sorunu parasal değil, maalesef zihniyet sorunu" dedi.

Madem yönetimin önünde en büyük engel benim, ben de çekildim" diyen Heyal, "Kulübe verdiklerimi ne cari hesaba yazdırdım ne borç olarak kaydettirdim ne de bağış makbuzu aldım ve almayacağım. Yönetimde bulunan ailemin fertleri ve arkadaşlarımın hiç biri istifa etmeyecek. Sponsorlarla sözleşmeleri imzalatarak yönetimin bu sezon faaliyetlerinin devam etmesini sağlayacağım. Bu kulübün ivedilikle şirketleşmesi gerekiyor. Bu yoldan dönmemeli. Eğer şirketleşme olursa ben ve ailem adına gücümüz yettiği kadar hisse alacağımı taahhüt ederim. Yüksel Gürüz hocam sponsor destekleriyle bu sezon ligde kalacak kadroyu kuracak. Ancak FIFA dosyalarının can sıkacağı aşikar" şeklinde konuştu.

GENÇ HEYAL'DEN MESAJ

Altay yönetiminde yer alan Vahdettin Heyal'in oğlu Fatih Nazir Heyal, babasının hiçbir maddi beklenti olmadan sadece Altay için yaptığı katkıları kayda bile almadan geri çekildiğini ifade ederek, "Biz bu süreci başkanımız Sayın Adnan Yüksel Gürüz ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte kararlılıkla sürdüreceğiz. Planladığımız sponsorluklar, gelir artırıcı projeler ve desteklerle Altay'ı hak ettiği yere getirme inancımız tamdır. Bu sezon için hedefimiz, güçlü bir kadro ile ligde kalmak ve yeniden ayağa kalkmaktır. Altay, bana babamdan bir emanet. Onun bu emaneti uğruna neleri göze aldığını gördükten sonra bu mücadeleyi yarım bırakmam mümkün değil. Bu yol uzun ve zorlu olsa da ne yılacağız ne geri döneceğiz" diye konuştu.

TAYYAR ÖNDER İSTİFA ETTİ

Altay'da Genel Koordinatör Tayyar Önder'in istifa ettiği açıklandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı bildiride, "29 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla kulübümüzde genel koordinatörlük görevine başlayan Sayın Tayyar Önder, görevinden istifa etmiştir. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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