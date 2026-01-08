Giriş / Abone Ol
Altay'da Murat Berkan ayrıldı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta cumartesi günü ikinci yarının ilk haftasında evinde Uşakspor'u yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefleyen Altay'da ön libero Murat Berkan Demir'in takımdan ayrıldığı öğrenildi. Siyah-beyazlılarda alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderen 7 futbolcu arasından sadece Murat Berkan'ın antrenmanlara çıkmadığı bildirildi. Altay altyapısından yetişen 25 yaşındaki futbolcunun tek taraflı fesih hakkı kazandığı kaydedildi. Sezonun ilk yarısında 4 müsabakada görev yapan Murat Berkan'ın Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfatspor'la görüştüğü iddia edildi.

