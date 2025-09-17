Giriş / Abone Ol
Altay'da Murat Demir sezona kulübede başladı

  • 17.09.2025 12:09
  • Giriş: 17.09.2025 12:09
  • Güncelleme: 17.09.2025 12:10
Kaynak: DHA
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki ilk 2 maçında Uşakspor'a 2-0 (D) yenilip, Ayvalıkgücü Belediyespor'la 0-0 berabere kalan Altay'da takımın tecrübeli isimlerinden ön libero Murat Berkan Demir, oynanan 2 maçta da yedek soyundu. Teknik direktör Ramazan Kurşunlu, Uşak deplasmanında 79'uncu dakikada oyuna aldığı 25 yaşındaki futbolcuyu Ayvalık müsabakasında 90 dakika yanında oturttu. Murat Berkan, geçen sezon 2'nci Lig'de 18 maçta görev yapıp, 8 kez ilk 11'de şans bulmuştu. Öte yandan ligde pazar günü Denizli İdmanyurdu'na konuk olacak siyah-beyazlılar, ilk galibiyetini alarak moral bulmak istiyor. İzmir temsilcisinde ayak bileğinden hafif sakatlığı bulunan sağ bek Mert'in durumu önümüzdeki günlerde netleşecek.

