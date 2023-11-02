Altay'da Murat Uluç yıllara meydan okuyor

Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında konuk ettiği Aliağa Futbol'u 2-1 mağlup ederek kupada yoluna devam eden Altay'da 42 yaşındaki santrfor Murat Uluç attığı 2 golle, "Form geçici, klas kalıcı" mesajı verdi.

Altay'da 2019'da jübile yaptıktan sonra sportif direktör ve antrenör olarak çalışıp, 3 yıllık aranın ardından kulübün transfer yasağı bulunması nedeniyle tekrar yeşil sahalara dönen tecrübeli oyuncu, 1'inci Lig'de fazla forma şansı bulamasa da kupa maçlarında kalitesini konuşturmayı başardı.

Geçen sezon kupada 41 yaşındayken Efeler SFK'ya gol atarak Türkiye Kupası'nın en yaşlı golcüsü ünvanını elde eden Murat Uluç, dün de aynı kategoride bu kez 42 yaşında olup rakip fileleri sarsarak kendi rekorunu geliştirdi.

Taraftarlardan büyük alkış toplayan eski gol kralı Murat Uluç, performansıyla adeta gençlere taş çıkarttı.

Tecrübeli oyuncunun bu performansıyla birlikte ligde daha fazla süre bulması bekleniyor.

Takım arkadaşı aynı yaştaki İbrahim Öztürk'le birlikte halen profesyonel liglerin en yaşlı ikilisi olarak Altay'da birlikte görev yapan Murat, profesyonel kariyerinde toplam 148 gol kaydetti.