Altay'da Oktay formayı kaptı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da bu sezon şans bulmaya başlayan altyapı patentli orta saha oyuncusu Oktay Özdede, son haftalarda adını ilk 11'e yazdırmayı başardı. Teknik direktör Yusuf Şimşek, göreve geldikten sonra Eskişehirspor, Bornova 1877 (D) ve Söke 1970 müsabakalarında yedek soyundurduğu 20 yaşındaki futbolcuya son 4 haftadaki Tire 2021 FK (D), Karşıyaka, Kütahyaspor (D) ve Balıkesirspor randevularında ilk 11'de şans verdi.

Siyah-beyazlılarda bahis soruşturmasında ismi yer alan 8 futbolcudan biri olan Oktay, merakla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilecek kararı bekliyor. Altay yönetimi soruşturmadaki hiçbir oyuncunun bu sezon bahis oynamadığını ve oyuncuların kendi müsabakalarına da bahis yapmadığını açıklamıştı. Genç krampon geçen sezon U19 takımında görev yapıyordu. İlk kez bu sezon profesyonel ligde tecrübe yaşayan Oktay'ın alt sınırdan ceza alması bekleniyor.

