Altay'da Onur Efe telaşı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig'e düşen Altay'da bu sezon sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken Onur Efe'nin sözleşmesi ay sonunda sona erecek. Siyah-beyazlı formayla 30 maçta 7 gol, 5 asistlik performansla takımın en skorer ismi olan 23 yaşındaki futbolcu serbest kalacak. Transfer yasağı devam eden İzmir temsilcisinin en önemli ayaklarından biri olan Onur'a üst liglerden takımların talip olduğu öğrenildi.

Altay altyapısından yetişen kanat oyuncusunun yuvada kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Altay'da 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olağan genel kurulda göreve gelecek yeni yönetimin yetenekli oyuncu ile yeniden anlaşma zemini arayacak. Onur'u elinden kaçırmak istemeyen siyah-beyazlıların kontratı biten diğer oyuncularla ilgili girişimleri de olacak.

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