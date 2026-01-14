Altay'da Özgür bu hafta yok

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında evinde Uşakspor'a 1-0 yenilerek 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Altay'da sol bek Özgür Özkaya sarı kart cezalısı durumuna düştü. Uşakspor müsabakasının 71'inci dakikasında hakeme itiraz etmesi nedeniyle sarı kart gören tecrübeli savunmacı bu haftaki Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanında forma giyemeyecek.

Alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderen oyuncular arasında yer alan Özgür, son ödeme tarihi geçmesine rağmen sözleşmesini feshetmeyerek yönetime süre vermişti. Kaptan Özgür'ün yokluğunda Teknik Direktör Yusuf Şimşek'in sol kanatta görev yapan İbrahim'i savunmaya çekebileceği, İbrahim'in önünde ise Nurullah Efe'nin şans bulabileceği bildirildi.