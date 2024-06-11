Altay'da Salih sözleşmesini feshetti

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da kulübe ihtarname gönderen sağ bek Salih Sarıkaya, ödeme süresi sona erdikten sonra sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Siyah-beyazlılarda sol kanat oyuncusu Eren Erdoğan'dan sonra takımdan ayrılan ikinci isim Salih oldu.

Transfer tahtası kapalı olan Altay, yeni sezon öncesi kan kaybı yaşamaya devam etti.

Takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan 26 yaşındaki savunmacı son 2 sezonda 1'inci Lig'de 65 karşılaşmada görev yaptı. Altay'da alacaklarını tahsil etmek için kulübü TFF'ye şikayet eden diğer oyunculardan stoper Sefa ve orta saha oyuncusu Mehmet Gündüz'ün henüz fesih haklarını kullanmadıkları öğrenildi.

Kontratı biten kaleci Mustafa da kulübe ihtarname göndermişti.

Altay'da şirketleşme komisyonu, kulübe yatırımcı bulma teklifinde bulunan Ankara merkezli danışmanlık şirketine yetki belgesi vermeye hazırlanıyor.

Ankaralı şirketin hazırladığı sözleşmeyi kulübe gönderdiği öğrenilirken, ilk etapta 4 maddede pürüz yaşandığı ancak tarafların daha sonra prensipte anlaştığı öğrenildi.

Şirketleşme komisyonunun sözleşmesinin son haline onay vermesi durumunda Başkan Süleyman Özkaral'ın yetki belgesini imzalayacağı belirtildi.

Danışmanlık şirketi temsilcisinin 10 Temmuz'a kadar tek yetkili olmak istediği ve Ankara ile İstanbul'da güçlü yatırımcılarla temasa geçmeye şimdiden başladığı kaydedildi.