Altay'da savunma sorunu

İZMİR, (DHA)- GELECEK sezon 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Altay, teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile resmi sözleşme imzalarken, takımda stoper sorunu yaşanmaya başlandı. Süper Lig'de yer aldığı 2021-2022 sezonundan beri transfer yasağı ile karşı karşıya kalan ve mevcut kadrosundaki birçok oyuncusu da ayrılan siyah-beyazlıların kadrosunda sadece 2 savunmacı kaldı.

Geçen sezon kadro dışı kalmasına rağmehn affedilen Hikmet Çolak ve Sefa Özdemir dışında takımda stoper bulunmadığı kaydedildi. Altay'ın 19 yaşındaki stoperlerinden Yunus Efe Sarıkaya ise Süper Lig temsilcisi Alanyaspor ile anlaştı. Diğer oyuncu Kuban Altunbudak da sözleşmesini feshetti ve kulüp aramaya başladı. Siyah-beyazlıların U19 takımında bu bölgeye takviye yapacağı kaydedildi.