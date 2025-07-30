Altay'da Sinan Kanlı harekete geçti

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da yönetimin olağanüstü genel kurul kararı alması için başlatılan imza kampanyasına öncülük ederek yönetime talip olan Sinan Kanlı dün kulüp tesislerine giderek futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi. İmza kampanyasında kongre kararı alınması için yeterli sayıya ulaşıldığını açıklayan Kanlı, "Yönetim kurulunun acil olarak seçimli olağanüstü genel kurul kararı almasını tüzüğümüz gereğince zorunlu kılan imza sayısı genel kurul üyelerimizin katılımlarıyla fazlasıyla toplandı. Altay tarihine imza hareketini destekleyen üye ve taraftarlarımıza şüklanlarımı sunuyorum" dedi.

'Camiamızdan gelen ses o kadar yüksek ki gerekli imza sayısına 3.5 gün gibi kısa bir sürede ulaşmış bulunmaktayız' diyen Sinan Kanlı, imzaları temsili olarak kulübe teslim ederken, imza kampanyasının yarın mesai bitimine kadar devam edeceğini duyurdu. Kanlı, "Bundan sonraki süreçte daha fazla zaman kaybedilmemesi için sürecin yakından takipçisi olacağım. Ayrıca tesislerimizde profesyonel futbol takımımız ve teknik ekibimizle bir araya gelme ve baklava takdim ederek hoş sohbet etme fırsatımız oldu. Takımımıza ve teknik ekibimize çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.

MALZEME PAYLAŞIMINA TEPKİ

Altay'ın sosyal medya hesaplarından yapılan, "2025-26 sezonu hazırlıkları kapsamında kullanılacak antrenman kıyafetlerimiz kulübümüze ulaşmış ve takımımıza teslim edilmiştir. Oyuncularımızın hem konforunu hem performansını destekleyecek şekilde tasarlanan yeni ekipmanlarımız, sahadaki disiplinimizin ve profesyonelliğimizin bir parçası olacaktır" paylaşımı, görseller nedeniyle taraftarların tepkisini çekti. Taraftarlar, yapılan paylaşımda kolilerin eski bir kamyonetten tesislere indirilirken gösterilmesinin kulübün kurumsal kimliğine zarar verdiğini savundu.